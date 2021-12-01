Директора кафе в Бресте подозревают в подделке квитанции об оплате штрафа

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте директора кафе подозревают в подделке квитанции об оплате штрафа. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В августе 33-летнего директора одного из кафе и его 27-летнюю работницу привлекли к административной ответственности за нарушение порядка приема платежей при реализации товаров. Молодым людям нужно было оплатить Br580 штрафа и предоставить квитанцию в налоговую инспекцию.

Мужчина решил схитрить. На цветном принтере он распечатал квитанцию об оплате и передал в налоговую. У специалиста подлинность документа вызвала сомнение. Сотрудники милиции изъяли квитанцию и направили в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документа. Во время исследования выяснилось, что печатный текст, линии графления, оттиск печати и подпись сотрудника банка в квитанции об уплате штрафа выполнены способом цветной струйной печати.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК.-0-