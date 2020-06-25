Директора минской турфирмы приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемым по делу проходил директор ЧТУП "Нейтири". Как сообщили в суде, он с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го обманом завладел деньгами 48 потерпевших на общую сумму около Br131940.

В результате приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу 23 потерпевших взыскано более Br63,3 тыс., а в пользу 15 в счет материальной компенсации морального вреда - Br6,9 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, мужчина под предлогом оказания туруслуг, заведомо зная о невозможности исполнить принимаемые на себя обязательства из-за неблагополучного финансового положения предприятия, заключил с гражданами договоры и принял от них деньги. Как оказалось, турфирма с 2013 года организовывала поездки в Египет, Турцию, Тунис и другие страны. С ноября 2018 года предприятие перестало выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами, однако продолжало принимать предварительную плату за свои услуги или полную оплату туров.-0-