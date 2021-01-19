Директора предприятия в Брестском районе подозревают в получении взятки

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении директора предприятия в Брестском районе. Его обвиняют в коррупции, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Директор предприятия 13 января получил от минчанина взятку на сумму более $2 тыс. Мужчина работал в столичной фирме торговым представителем, но официально там не был трудоустроен. Вместе с заместителем директора этой фирмы он разработал план по передаче денег за решение вопроса по заключению и исполнению договоров на поставку биокормов и биодобавок. Противоправные действия выявили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Брестских РОВД и УВД.

Брестский МОСК возбудил уголовное дело в отношении руководителя предприятия в Брестском районе по ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. Он заключен под стражу. Замдиректора минской фирмы инкриминируют ч.1 ст.431 (дача взятки) УК. Он также под стражей. По такой же статье предъявлено обвинение передавшему взятку. К нему применена мера пресечения в виде залога.

Уголовные дела соединены в одно производство.-0-