Директора центра по паралимпийским видам спорта будут судить за взятку в $15 тыс.

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минску завершено расследование уголовного дела о получении взятки директором Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По итогам проведения зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане (Республика Корея) в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места, главному тренеру национальной команды по инваспорту центра выплатили денежные средства. Как установлено в ходе следствия, 47-летний директор, после получения информации о размере вознаграждения, дала понять, что только в случае передачи ей части призовых 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности.

В результате главный тренер передала в качестве взятки $15 тыс. директору учреждения при пособничестве сестры-близнеца руководителя за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта. Сразу же после получения взятки сестра директора по собственной инициативе потребовала передать через нее директору еще $5 тыс., но тренер отказалась.

Действия директора учреждения квалифицированы по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) УК. Сестре предъявлено обвинение по ч.6 ст.16, ч.3 ст.430 (пособничество в даче взятки в особо крупном размере), ч.1 ст.13, ч.2 ст.431 (приготовление к даче взятки, повторно, в крупном размере), ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 (покушение на мошенничество) УК. Обе заключены под стражу.

На имущество обвиняемых наложен арест, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения. Также изъята часть денежных средств, полученных незаконным путем.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-