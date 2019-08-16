Директору оздоровительного центра в Минском районе предъявлено обвинение в получении взяток

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минской области продолжает расследование уголовного дела в отношении начальника одного из оздоровительных центров в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В настоящий момент 52-летнему мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам противоправной деятельности - получения взяток на общую сумму более Br2,3 тыс. за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в интересах коммерческих организаций.

Его действия квалифицированы следователями по ч. 1 и 2 ст.430 УК (получение взятки, в том числе повторно). Ранее примененная в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Также проверяется имеющаяся в материалах уголовного дела информация об иных фактах получения должностным лицом незаконных вознаграждений от представителей коммерческих структур, которой будет дана надлежащая правовая оценка.-0-