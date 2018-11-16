Дизель насмерть сбил мужчину в Ляховичском районе

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе дизель-поезд сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 15 ноября в 21.35 неподалеку от остановочного пункта Кулени. Дизель-поезд сообщением Удрицк-Барановичи сбил неработающего жителя деревни Федюки 1974 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался.
Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.-0-
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