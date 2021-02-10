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10 февраля 2021, 23:34

Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом

ГАИ УВД Бресткого облисполкома
ГАИ УВД Бресткого облисполкома

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля и электропоезда, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла сегодня вечером на автодороге Р17 Брест- граница Украины на железнодорожном переезде, расположенном на выезде из Бреста.

Движение на данном участке закрыто. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

По неофициальным данным, водитель большегруза жив.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям планировать маршрут своего движения, используя альтернативные участки проезда (Каменица-Жировецкая и другие).-0-

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