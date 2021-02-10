Дизель-поезд и фура столкнулись под Брестом

ГАИ УВД Бресткого облисполкома
10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля и электропоезда, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла сегодня вечером на автодороге Р17 Брест- граница Украины на железнодорожном переезде, расположенном на выезде из Бреста.
Движение на данном участке закрыто. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.
По неофициальным данным, водитель большегруза жив.
Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям планировать маршрут своего движения, используя альтернативные участки проезда (Каменица-Жировецкая и другие).-0-