Для перевозки похищенных батарей парень украл тачку

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Вороновского района украл тачку, чтобы перевезти украденные радиаторы отопления. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Клубок из нескольких преступлений распутали оперативники уголовного розыска Вороновского РОВД. В милицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже тачки.

Правоохранители установили причастного к краже тачки - им оказался молодой человек 2003 года рождения. Выяснилось, что устройство он украл для перевозки ранее похищенных чугунных батарей. Радиаторы снял в одном из неэксплуатируемых зданий.

Несколько батарей правоохранители обнаружили в кустах, другие вынести не удалось. Парень действовал не один, по имеющейся информации, ему помогал малолетний подельник.-0-