До 2 лет лишения свободы грозит витебчанину за оскорбление Президента в соцсети

20 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Правоохранители Витебской области задержали жителя областного центра, оставившего оскорбительный комментарий в социальной сети в адрес Президента Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

На 39-летнего жителя Витебска вышли оперативники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД. Правоохранители выяснили: житель областного центра оставил оскорбительный комментарий в адрес главы государства, используя свою учетную запись в одной из социальных сетей. Позже сам подозреваемый рассказал, что свои посты он оставлял поддавшись эмоциям и уже раскаивается в содеянном.

Следователи дали правовую оценку действиям витебчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление Президента. Законодательством за данное преступление предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.-0-