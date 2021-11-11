До 25 лет колонии: в Минске вынесли приговор четырем иностранцам за оборот героина

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор четырем иностранцам, которым инкриминирован незаконный оборот героина в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстали ранее не судимые двое граждан Турции, подданный Королевства Нидерландов и гражданка Украины. Все они признаны виновными.

Один из обвиняемых - гражданин Турции, руководитель организованной преступной группы, приговорен к 25 годам колонии усиленного режима. Ему предстоит выплатить штраф в размере 1 тыс. БВ, что в денежном выражении составляет Br29 тыс. Двум другим мужчинам назначено по 20 лет колонии усиленного режима, женщине - 18 лет колонии общего режима. Каждый из них также должен выплатить крупный штраф - по Br23,2 тыс.

Преступная группа была структурным подразделением международной преступной организации, занимавшейся незаконными поставками героина с территории Афганистана в страны ЕС через Иран, Азербайджан, Россию и Беларусь. Непосредственно преступная группа транспортировала крупные оптовые партии героина с территории Афганистана в Беларусь и хранила в специально подготовленных тайниках, чтобы затем перенаправлять в ЕС.

В суде установлено, что основной фигурант - гражданин Турции не позднее октября 2019 года вовлек в организованную преступную группу трех других обвиняемых. Они, к слову, не знали о существовании международной преступной организации. Впрочем, о характере деятельности организованной преступной группы они были осведомлены и вступили в нее добровольно. С 8 октября по 23 ноября 2019 года фигуранты на системной основе вели "организованную, законспирированную преступную деятельность по незаконному обороту особо опасных наркотических средств в крупном размере на территории Беларуси", отметили в пресс-службе.

В материалах дела, в частности, говорится, что руководитель ОПГ не позднее 16 ноября 2019 года, действуя вместе с другими обвиняемыми, получил в строении, расположенном на территории Минского района, от неустановленных участников организованной группы более 550 кг героина, перевез в склад-ангар в Минске. "Товар" хранился в специально оборудованном тайнике для дальнейшей перевозки в страны Европейского союза.

Обвиняемые мужчины в суде свою виновность признали частично, женщина - полностью не признала.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-