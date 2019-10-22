Должностное лицо предприятия по ремонту локомотивов задержали в Молодечно при получении взятки

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника одного из структурных подразделений предприятия, которое специализируется на техническом обслуживании и текущем ремонте локомотивов, задержан в Молодечно с поличным в момент получения взятки, сообщили БЕЛТА в ГИОС Молодечненского РОВД.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о принятии должностным лицом вознаграждений за положительное решение вопросов, входящих в его компетенцию. К тому же руководитель сам способствовал тому, чтобы работники к нему обращались.

Подозреваемый задержан с поличным при получении взятки в размере Br300. По предварительной информации, это лишь часть незаконного вознаграждения.

Мужчина - 43-летний житель Минска - работал на предприятии на протяжении трех лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК.-0-