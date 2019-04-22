Должностные лица Скидельского комбината за взрыв на предприятии приговорены к 4 и 5 годам колонии

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвинения в совершении преступления по ст.428 УК (служебная халатность) были предъявлены главному инженеру комбината, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю. Они признаны виновными. Решением суда Гродненского района главному инженеру предприятия и начальнику цеха готовой продукции назначено по 5 лет лишения свободы, заместителю начальника цеха готовой продукции - 4 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, фигуранты на 5 лет лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Также суд приговорил взыскать с них в пользу предприятия около Br560 тыс. материального вреда.

"Халатность должностных лиц заключалась в том, что они ненадлежащим образом выполняли свои обязанности. Проблема запыленности в цехе существовала всегда, особенно она стала проявляться с 2015 года. Тогда из существующей системы аспирации была выведена одна из установок. Это снизило эффективность работы системы, повлекло излишнее пылеобразование в цехе. Должностные лица об этом не могли не знать, тем более что работники говорили о невозможности работать из-за большого количества пыли в цехе", - рассказал начальник отдела прокуратуры Гродненской области Андрей Сакомский.

В адрес предприятия суд вынес частное определение об устранении выявленных нарушений.

25 февраля 2017 года примерно в час ночи во время транспортировки сахара-песка по галерее, соединяющей склад емкостью 15 тыс. т и главный производственный корпус предприятия, произошел взрыв взвешенной в воздухе сахарной пыли. Пять работниц с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь, однако четверо скончались в марте 2017 года. Пятой потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения. Она долгое время находилась на лечении в учреждении здравоохранения и утратила трудоспособность.

По факту происшествия управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии приняло к производству главное следственное управление центрального аппарата СК.-0-