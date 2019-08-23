Должностным лицам комбината школьного питания в Минске суд вынес приговор

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Комбината школьного питания Фрунзенского района, обвиняемых в получении взятки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Одна из обвиняемых, будучи директором комбината, получила от подчиненных ей заведующих производствами средних школ столицы взятки на общую сумму Br614. Замдиректора, а с 6 июня 2017 года исполняющая обязанности директора комбината, незаконно взяла Br2410. Деньги в обоих случаях были переданы за попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

В итоге суд, рассмотрев дело, признал обеих виновными во взяточничестве. Бывшему замдиректора назначено 4 года колонии общего режима. Она признана невиновной в пособничестве в получении взятки и оправдана за недоказанностью участия в совершении этого преступления. Что касается второй фигурантки, с учетом более строгого наказания, назначенного ранее Миноблсудом также за взяточничество, окончательно она получила 9 лет колонии.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-