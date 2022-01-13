Доступ к сайту Human Constanta ограничен постановлением прокурора

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta - humanconstanta.by, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В работе этого ресурса установлены многочисленные нарушения закона "О средствах массовой информации".

В частности, на сайте в свободном доступе была размещена недостоверная информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, подрыв авторитета действующей власти, сотрудников правоохранительного блока.

Отдельные статьи сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковались и иные сведения, которые явно дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов.

В прокуратуре пояснили: в соответствии с законом о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси или запрещено законом, иными законодательными актами.-0-