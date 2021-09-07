Доступ к сайту "Медиа-Полесье" ограничен по постановлению прокуратуры

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила нарушения сетевым изданием media-polesye.by закона "О средствах массовой информации". Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

"В ряде публикаций, размещенных на ресурсе, имелись фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на них. Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов", - сказано в сообщении прокуратуры.

В связи с этим по постановлению прокуратуры Брестской области ограничен доступ к идентификатору сетевого издания с запретом возобновлять его до истечения шести месяцев.-0-