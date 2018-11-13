13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драка между односельчанами в Вилейском районе закончилась убийством, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Утром 11 ноября в деревне Карповичи в бытовом вагончике обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями. 28-летний местный житель умер на месте, 55-летнего госпитализировали в реанимационное отделение.
По предварительным данным, накануне ночью односельчане совместно распивали спиртные напитки в вагончике, установленном на дворовой территории родственника погибшего. Из-за конфликта началась драка, в которой мужчины причинили друг другу ножевые ранения
Вилейским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя.
Следователи совместно с оперативными сотрудниками и экспертом провели неотложные следственные действия. Осмотрели место происшествия, опросили жителей деревни, изъяли вещественные доказательства. Проводятся судебно-медицинские, трасологическая и иные комплексные исследования. Продолжается работа со свидетелями, 55-летнего фигуранта допрашивают по обстоятельствам преступления. Окончательная квалификация произошедшим событиям будет дана по результатам расследования.-0-
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