Дрифт на водоеме под Мозырем: иномарка ушла под лед

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель дрифтовал на иномарке по тонкому льду водоема в Мозырском районе, пока авто не ушло под воду. Видео с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях 2 декабря, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел на водоеме между населенными пунктами Васьковка и Каменка Мозырского района.
Любитель экстрима на глазах снимавших видео маневрировал по прихваченной льдом и припорошенной снегом глади водоема. Недалеко от берега иномарка провалилась под лед.
За помощью в ОСВОД и ГАИ участники происшествия не обращались.-0-
Фото и видео из группы
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4194 BYN
|2.415 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1291 BYN
|2.128 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN