Дрифт на водоеме под Мозырем: иномарка ушла под лед

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель дрифтовал на иномарке по тонкому льду водоема в Мозырском районе, пока авто не ушло под воду. Видео с места происшествия разместили очевидцы в соцсетях 2 декабря, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел на водоеме между населенными пунктами Васьковка и Каменка Мозырского района.

Любитель экстрима на глазах снимавших видео маневрировал по прихваченной льдом и припорошенной снегом глади водоема. Недалеко от берега иномарка провалилась под лед.

За помощью в ОСВОД и ГАИ участники происшествия не обращались.-0-