Дрон с сигаретами перехватили в Брестском районе

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7 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники перехватили беспилотный летательный аппарат с сигаретами, сообщили БЕЛТА в Брестской Краснознаменной пограничной группе имени Ф.Э.Дзержинского.
Инцидент произошел у деревни Сычи. Груз сигарет с помощью самодельного винтокрылого аппарата правонарушители пытались незаконно переместить через государственную границу в Польшу. Пограничники воспользовались радиоэлектронным ружьем "Гроза-Р2". Проводятся необходимые проверочные мероприятия.
Аналогичный случай произошел 22 февраля неподалеку от деревни Чижевичи. Тогда личность правонарушителя была установлена, ему грозит штраф до 20 базовых величин.-0-