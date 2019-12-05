ДТП на МКАД: легковушка столкнулась с седельным тягачом

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства и причины ДТП, произошедшего сегодня на МКАД, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Водитель 1999 года рождения за рулем "Тойоты" ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Карвата по первой полосе для движения транспортных средств. Авто столкнулось с седельным тягачом МАЗ с платформой, который двигался впереди в той же полосе. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен медиками в учреждение здравоохранения.

В ОГАИ напоминают, что водитель должен быть внимателен в пути, соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. Также необходимо быть пристегнутым ремнем безопасности, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-