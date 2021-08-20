ДТП на МКАД - работники МЧС деблокировали водителя и двух пассажиров

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля столкнулись на МКАД - работники МЧС деблокировали водителя и двух пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС."Сегодня в 1.01 спасателям от очевидца поступило сообщение о ДТП на 10 км внутреннего кольца МКАД. Когда спасатели прибыли к месту вызова, было установлено, что произошло столкновение легковых автомобилей "Опель" и "Мерседес". В результате происшествия в первом оказались зажаты водитель и два пассажира", - рассказали в пресс-службе.Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших водителя и пассажиров. Они были госпитализированы бригадами скорой медицинской помощи.-0-