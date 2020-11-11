ДТП на МКАД с грузовиком и тремя легковушками: водитель грузовика был пьян

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД водитель грузового автомобиля "Сканиа" в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 10 ноября. Водитель грузового автомобиля "Сканиа" ехал по МКАД со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Мазурова. Он не справился с управлением и в районе улицы Громова наехал на разделительный парапет, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Телесные повреждения получили два пассажира легковушек.

В настоящее время установлено, что водитель грузового автомобиля "Сканиа" находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,36 промилле алкоголя в крови.-0-