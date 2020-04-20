ДТП на трассе М1: погибли два человека

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП на трассе М1. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

Инцидент произошел 19 апреля. Около 6.00 51-летний водитель автомобиля "Опель Вектра" ехал по автодороге М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации в направлении границы России. На 380-м км он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес Бенц V200 CDI" под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Опеля" и ехавший с ним 54-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.-0-