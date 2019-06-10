ДТП на ул. Притыцкого в Минске: три человека пострадали

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аварии на ул. Притыцкого в Минске пострадали три человека, движение в районе ДТП затруднено, сообщили БЕЛТА в отделе ГАИ Фрунзенского района.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, около 15.10 водитель БМВ, ехавший по второй полосе движения по ул. Притыцкого со стороны пр. Пушкина в направлении ул. Д.Сердича, при перестроении в первую полосу не уступил дорогу "Лексусу". В результате столкновения "Лексус" опрокинулся на правый бок и врезался в осветительную мачту, а БМВ отбросило влево, где он столкнулся с автомобилями "Додж" и "Опель".

"Водитель "Лексуса" и два его пассажира доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и ГКСЭ по Минску", - рассказали в ГУВД.

Госавтоинспекция напоминает, что перед перестроением водитель обязан убедиться, что его действия будут безопасны и не создадут препятствий для дорожного движения.-0-