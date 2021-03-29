ДТП на улице Ванеева в Минске - водитель заключен под стражу

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, 23 марта около 20.45 20-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, двигался по проспекту Партизанскому в Минске. Проезжая регулируемый перекресток указанного проспекта и улицы Ванеева на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze и троллейбусом, двигавшимися по улице Ванеева. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Renault, 19 и 17-летние молодые люди и 16-летняя девушка, получили телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в учреждения здравоохранения", - рассказали в СК.

По результатам проведенного исследования концентрация алкоголя в крови водителя Renault составила 2,47 промилле. Следователем с участием эксперта ГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.

В отношении водителя автомобиля Renault возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: ул. Первомайская, 7 или по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-

Фото СК