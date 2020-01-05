ДТП под Могилевом: пострадавшим оказывали помощь 60 врачей и медсестер

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оказании помощи пострадавшим в ДТП под Могилевом приняли участие 60 врачей и медсестер, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем 4 января возле деревни Сидоровичи Могилевского района. "Несмотря на большое количество пострадавших, медицинская помощь была оказана своевременно и в полном объеме. К сожалению, два человека погибли на месте до прибытия бригад скорой медицинской помощи в связи с наличием травм, не совместимых с жизнью", - сказала Юлия Бородун.

На место аварии через 15 минут прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшим была оказана противошоковая терапия, проведена иммобилизация с обезболиванием. Их доставили в многопрофильные стационары Могилева (Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую областную больницу), в которых еще до прибытия пострадавших были сформированы специализированные врачебные бригады. Пациенты прошли все необходимые обследования (общеклинические, рентгенологические, в том числе компьютерную томографию, и др.).

Фото главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома

Девять человек госпитализировали. Двум пациентам провели диагностическую лапароскопию с дренированием брюшной полости, одной из пострадавших - оперативную репозицию костных отломков бедренной кости.

В оказании медицинской помощи пострадавшим были задействованы 14 сотрудников скорой медицинской помощи, 37 - Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи и девять - Могилевской областной больницы.-0-

Фото главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома