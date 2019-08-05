5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с аистом произошло в Столине. Информацию о происшествии в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла 4 августа на улице Советская. Аист ходил по газону вдоль проезжей части. "Он решил завершить свою прогулку и улететь, однако в момент его взлета мимо проезжал автомобиль "Лада-Приора". Траектории внезапно взлетевшей птицы и машины пересеклись, избежать столкновения не удалось. Незначительные механические повреждения получил только автомобиль - разбита фара. Аист не только не пострадал, но и дождался прибытия экипажа ГАИ", - рассказала Ольга Чемоданова.
Аист на нерегулируемом пешеходном переходе наблюдал за процессом оформления ДТП. Как только инспекторы закончили с формальностями, он улетел.-0-
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