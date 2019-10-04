ДТП с опрокидыванием легковушки произошло на МКАД

Фото ГУВД Мингорисполкома
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с опрокидыванием легковушки произошло сегодня на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 15:00 на внутреннем кольце МКАД. Водитель автомобиля "Мерседес" 1971 года рождения перестраивался из третьей полосы во вторую. В результате маневра он задел автомобиль "Пежо", который ударился в ограждение и опрокинулся", - рассказали в ГУВД.
В ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.-0-