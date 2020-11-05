ДТП с погибшей пассажиркой в Витебске: водитель был трезв

5 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 22-летнего молодого человека, который управлял легковушкой в Витебске и врезался в дерево и столб, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Водитель в момент ДТП был трезв, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Для установления обстоятельств аварии свидетелей и очевидцев следователи просят сообщать об имеющейся информации по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).

Как сообщалось, авария произошла 4 ноября около 23.30 на Московском проспекте возле школы №31. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, въехал в дерево и световую опору на разделительной полосе. 18-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, водитель был госпитализирован.-0-