ДТП с тремя легковушками произошло в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трех легковушек произошло в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 14.20 25-летний водитель "Мазды" ехал по улице Ваупшасова со стороны улицы Радиальной в направлении Долгобродской. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Хендэ". От удара "Мазду" отбросило на припаркованный "Рено".
Пострадавших нет, авто получили механические повреждения.
Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал с транспортными средствами, которые стоят или перемещаются по соседним полосам движения.-0-