ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе Академии наук в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на проспекте Независимости в Минске в районе Академии наук затруднено в обоих направлениях из-за ДТП, сообщили БЕЛТА в ГАИ Мингорисполкома.
По предварительной информации, ДТП произошло в 19.20. Водитель автомобиля Оpel, двигаясь по проспекту Независимости со стороны ул.Академическая в направлении ул.Сурганова, по неустановленным причинам начала перестроение в левую полосу движения, где машина столкнулась с несколькими автомобилями. Далее Оpel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с еще одним транспортным средством.
Водитель автомобиля Оpel доставлена в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра. На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, ГКСЭ по Минску.
ГАИ просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-