ДТП с участием служебного автомобиля милиции произошло на перекрестке улиц Матусевича и Колесникова

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Пежо", двигаясь по ул.Матусевича со стороны ул.Лещинского в направлении ул.Казимировской, совершил столкновение со служебным автомобилем милиции "Форд Транзит". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники правоохранительных органов ехали по ул.Кунцевщина со стороны ул.Притыцкого в направлении ул.Колесникова на вызов с включенными на автомобиле проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. По факту произошедшего проводится проверка.-0-