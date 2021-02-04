ДТП с участием трех авто произошло в Минске

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля получили механические повреждения в результате ДТП на Смиловичском тракте в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель автомобиля "Шкода", двигаясь по Смиловичскому тракту в третьей полосе со стороны поселка Сосны, не справился с управлением. Он допустил занос транспортного средства, в результате чего врезался в металлическое ограждение.

После удара машину отбросило в первую полосу движения, где она столкнулась с грузовиком ГАЗ, который от удара выехал за переделы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту. Далее из-за заноса "Шкода" столкнулась с "Ситроеном", двигавшимся попутно во второй полосе движения.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортным средством следует выбирать такую скорость движения, чтобы безопасно управлять автомобилем. Также необходимо учитывать погодные условия, состояние своего авто и скорость транспортного потока.-0-