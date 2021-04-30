ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Горецкого

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Фольксваген" при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю "Пежо", который двигался по ул.Горецкого со стороны ул.Мазурова, и столкнулся с ним. После этого "Фольксваген" выехал на встречную полосу, где врезался еще в одну легковушку. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам и велосипедистам, путь движения которых они пересекают.-0-