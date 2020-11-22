ДТП с участием трех легковушек произошло в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием трех легковушек произошла в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля Rover, выезжая с прилегающей территории дома №169 по проспекту Независимости, не уступил дорогу движущемуся по улице Всехсвятской автомобилю Peugeot, который отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся со стоящим автомобилем Ford", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пассажир Rover получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Автомобили получили механические повреждения.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.-0-