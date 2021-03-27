ДТП с участием троллейбуса произошло на проспекте Независимости

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, водитель троллейбуса двигался по ул.Сурганова. На перекрестке с пр.Независимости столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и призывает быть крайне внимательными и осторожными!-0-