ДТП с выпавшей из погрузчика девушкой: водитель был пьян

24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. После аварии в Толочинском районе, где девушка выпала из кабины погрузчика, возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.
По данным следствия, 23 сентября водитель погрузчика двигался по агрогородку Озерцы. Ехавшая в качестве пассажира 27-летняя девушка выпала из открытой двери кабины погрузчика. В результате ДТП девушка погибла. У мужчины обнаружили 2,9 промилле.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-