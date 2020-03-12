ДТП со школьницей в Полоцке: в отношении водителя возбудили уголовное дело

12 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В отношении водителя автобуса, сбившего школьницу в Полоцке, возбудили уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Авария произошла 11 марта на ул.Космонавтов. Водитель рейсового автобуса сбил внезапно выбежавшую на проезжую часть вне пешеходного перехода 8-летнюю девочку. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована. Водитель в момент аварии был трезв.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и назначила необходимые экспертизы. Следователи просят свидетелей обратиться в УСК по Витебской области по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-