ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Минск-Витебск

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе Минск-Витебск маршрутка вылетела в кювет. Водитель автомобиля, ставшего причиной аварии, вышел посмотреть, все ли в порядке, и его насмерть сбил Ford, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

Сегодня около 19.10 на 21-м км автодороги Минск-Витебск 70-летний водитель на Kia Sportage выезжал с обочины в направлении Витебска и не уступил дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter.

В результате столкновения транспортных средств микроавтобус, в котором ехали 19 человек, вылетел в кювет.

Убедившись, что в маршрутке никто не пострадал, владелец кроссовера направился к своей машине. В этот момент его сбил Ford Mondeo. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На месте работает следственно-оперативная группа и ГАИ, которые выясняют обстоятельства происшествия.-0-