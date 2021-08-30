ДТП в Белыничском районе: автомобиль сгорел, водитель в реанимации

30 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Белыничском районе сгорел автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 30 августа около 04.00. Вблизи аг.Большая Мощаница автомобиль Lada Largus Cross съехал в кювет, от удара о водопропускную трубу опрокинулся, а затем загорелся. Машина сгорела в доли секунд. Водитель, 44-летний минчанин, остался жив, однако получил серьезные травмы и находится в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.-0-