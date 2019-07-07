ДТП в Березовском районе: возбуждено уголовное дело

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации сегодня, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал, сообщает Следственный комитет в своем Telegram канале.
В указанном транспортном средстве находились 10 человек - пять мужчин, две женщины и трое детей. В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.
Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь.-0-
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