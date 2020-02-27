ДТП в Минске: легковушка не уступила дорогу троллейбусу, пострадал ребенок

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27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка не уступила дорогу троллейбусу, пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель каршерингового автомобиля "Фольксваген" при повороте налево с улицы Немига на Мясникова не предоставил преимущество троллейбусу, который ехал в первой полосе в направлении улицы Короля.
В ДТП получил травмы шестилетний ребенок - пассажир троллейбуса. Малыш ехал с родителями, для дальнейшего осмотра его доставили в медицинское учреждение.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ.-0-