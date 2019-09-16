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16 сентября 2019, 00:35

ДТП в Минске – пострадал один человек

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любови Трепашко, сегодня около 18 ч 30 мин. 23-летний водитель, управляя "BMW X6” совершил столкновение с автомобилем “BMW X5”.

Водитель, управляя "BMW X6” двигаясь по пр. Дзержинского со стороны 1-го переулка Извозного по направлению проспекта Жукова, проехал регулируемый перекресток пр-т Дзержинского - ул. Щорса на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем “BMW X5”, двигавшимся по ул. Щорса со стороны ул. Грушевская по направлению ул. Р. Люксембург на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадал 22-летний пассажир автомашины "BMW X6”. На месте работают сотрудники ГАИ и СОГ.-0-

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