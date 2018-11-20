ДТП в Минске: "Ситроен" въехал в котлован

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожное происшествие произошло 19 ноября около 20:20. Автомобиль "Ситроен" под управлением водителя 1988 года рождения, ехал по проезду Ольшевского в сторону одноименного переулка со стороны улицы Бирюзова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ МВД Мингорисполкома. В настоящий момент там ведутся ремонтные работы. Место ремонта ограждено и обозначено соответствующими дорожными знаками. Как утверждает сам водитель, он не смог оценить дорожную обстановку, и в результате не успел вовремя остановиться и съехал в котлован. Автомобиль опрокинулся. К счастью, водитель был пристегнут ремнем безопасности и в ДТП не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными за рулем.-0-