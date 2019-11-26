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26 ноября 2019, 22:49

ДТП в Молодечненском районе с участием легкового автомобиля и маршрутки: возбуждено уголовное дело

Фото СК
Фото СК

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно управлял легковым автомобилем Renault и двигался по автодороге "Минск – Молодечно". Вблизи д.Мясота Молодечненского района на 62-ом километре Р-28 водитель выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным такси, двигавшимся в направлении Минска, сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

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По предварительной информации, водитель Renault заснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes, который двигался в направлении Минска. В микроавтобусе было 15 пассажиров, в Renault пассажиров не было.

В результате ДТП 10 человек были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.

В настоящее время 9 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы – оба водителя, шесть пассажиров маршрутного такси и пассажир Renault.

Следователями районного отдела и областного управления проведен осмотр места происшествия, зафиксированы следы, имеющие значения объекты.

По результатам проведенных первоначальных следственных действий Молодечненским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя Renault возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

Дальнейшее расследование поручено следственной группе УСК по Минской области.-0-

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