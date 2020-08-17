ДТП в Поставском районе: возбуждено уголовное дело

17 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. После аварии в Поставском районе в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

По предварительным данным, днем 16 августа 29-летний водитель Seat в деревне Юньки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi. Водитель и два пассажира первой машины не пострадали. Водитель и пассажиры Audi получили травмы различной степени тяжести. Пять человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-