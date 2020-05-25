ДТП в Столинском районе: на юного мотоциклиста завели уголовное дело

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего парня за ДТП, в котором пострадала школьница. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, авария случилась 22 мая около 23.20 в агрогородке Большое Малешево. Житель деревни Толмачево ехал на мотоцикле вместе с 15-летней знакомой. На закруглении дороги он отвлекся на звонок мобильного телефона, стал тормозить, от чего байк опрокинулся. Парень и девушка упали. Школьница получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали. Мотоциклист не пострадал.

Правоохранители выяснили, что транспортное средство не было зарегистрировано, юноша не имел права управления.

Столинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).-0-