8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Духовые шкафы на Br70 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Брестские таможенники обнаружили партию незадекларированной техники для кухни в пункте пропуска "Козловичи" при досмотре грузовика Volvo, который ехал из Германии. В документах на товар было указано, что в грузовом отсеке автомобиля находятся индукционные варочные панели, встроенные электрические плиты и духовые шкафы. Оказалось, что духовых шкафов там на 53 единицы больше заявленного. Оценочная стоимость незадекларированного товара составила более Br70 тыс.

Фото ГТК

Брестская таможня начала административный процесс в отношении польской фирмы-перевозчика по ч.1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без его конфискации.-0-