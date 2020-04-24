Два артснаряда времен войны нашли под Барановичами

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время сельскохозяйственных работ обнаружили артиллерийские снаряды, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Вблизи деревни Скробово в поле местный житель увидел два металлических предмета, напоминающих военные снаряды. О находке сельчанин сообщил в милицию. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники районного отдела внутренних дел и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию, где обнаружили боеприпасы, оперативно перекрыли.

По оценке специалистов, артиллерийские снаряды 75 мм и 105 мм относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны. Во время обследования территории других взрывных устройств военнослужащие не обнаружили. Боеприпасы уничтожены.-0-