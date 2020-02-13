Два автобуса столкнулись на пр.Машерова в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автобуса столкнулись на проспекте Машерова в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Татьяны Ященко, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 59, при совершении разворота не учел габариты транспортного средства и столкнулся с другим автобусом, двигавшемся в попутном направлении. В результате сейчас у дома №25 по проспекту Машерова из-за ДТП затруднено движение во второй и третьей полосах.

Пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-