Два автомобиля горели в Гомеле и один в Ельском районе

22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Три автомобиля горели за минувшие сутки, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о первом возгорании автомобиля поступило спасателям 21 января в 14.50. В деревне Млынок Ельского района горел Renault Scenic 1998 года выпуска. В результате возгорания поврежден моторный отсек авто. Никто не пострадал. Причиной пожара мог стать конструктивный недостаток электрооборудования.
В 18.30 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Volkswagen Passat B5 2002 года выпуска по ул.Косарева в Гомеле. При пожаре поврежден моторный отсек легковушки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, возможен конструктивный недостаток электрооборудования.
Около 22.00 горел Volkswagen Jetta 1987 года выпуска на ул. Текстильной областного центра. Огнем уничтожен автомобиль. Вероятно нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования либо поджог.
Также днем в Жлобине горел кирпичный гараж по ул. Ленинградской. При пожаре повреждено электрооборудование - компрессор и сварочный аппарат. Причина пожара устанавливается.-0-